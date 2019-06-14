بيغان يزور سيول تمهيدا لزيارة ترامب المرتقبة لكوريا الجنوبية

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يتوقع أن يقوم الممثل الأمريكي الخاص بالسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" بزيارة لكوريا الجنوبية في غضون الأسبوع القادم، تمهيدا للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لسيول يوم التاسع والعشرين من يونيو الجاري.وسيلتقي المبعوث الامريكي خلال إقامته في سيول، مع المسؤولين الكوريين لتنسيق الموضوعات التي سيتم بحثها في القمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري والأمريكي.ومن جانبه، سيقوم المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" بزيارة للولايات المتحدة يوم التاسع عشر من يونيو الجاري، ويلقي كلمة مع نظيره الأمريكي "بيغان" في المجلس الأطلسي.