واشنطن تتواصل مع سيول وحلفاء آخرين بشأن الرد على هجوم مضيق هرمز

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة ستسعى إلى الحصول على التعاون من حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، لضمان حرية الملاحة في مضيق "هرمز". جاء ذلك في مقابلة مع "بومبيو" أجرتها شبكة "سي بي إس" الأمريكية أمس الأحد، حيث تحدث عن الهجوم الأخير ضد ناقلتين للنفط بالقرب من مضيق "هرمز" في خليج "عُمان" الأسبوع الماضي، والذي تقول واشنطن إن إيران تقف وراءه. وقال "بومبيو" إن دولًا مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا واليابان والصين "تعتمد بشكل كبير جدا" على الموارد التي تمر عبر مضيق "هرمز"، مشيرًا إلى أن 80% من واردات الصين من النفط الخام يتم تسليمها عبر هذا المضيق. وقال إن الولايات المتحدة ستدافع دائمًا عن حرية الملاحة، وأنها ستتواصل مع تلك الدول وستحاول الحصول على مساعدتها في "الحفاظ على هذا المضيق مفتوحًا". وفيما يتعلق بكيفية تحقيق هدفها، قال "بومبيو" إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب مع إيران، لكنها مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات، بما في ذلك الخيارات العسكرية، لاستعادة الردع في المنطقة. يشار إلى أن مضيق "هرمز" هو ممر مائي رئيسي يقع في الخليج العربي ويمر عبره حوالي ثلث شحنات البتروكيماويات على مستوى العالم. ويأتي حوالي 80% من واردات كوريا الجنوبية من النفط من الشرق الأوسط، 73% منها تمر عبر هذا المضيق.