أول زيارة لرئيس الصين إلى كوريا الشمالية خلال 14 عامًا

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من المقرر أن يتوجه الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى بيونغ يانغ اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية لزعيم صيني إلى كوريا الشمالية، منذ 14 عامًا.وسيبدأ "شي" زيارته التي تستغرق يومين من مطار العاصمة بكين الدولي، وسيصل إلى مطار "سونان" الدولي في بيونغ يانغ، حيث من المتوقع أن يكون في استقباله الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ويُتوقَّع أن يبدأ الزعيمان محادثات القمة بعد ظهر اليوم الخميس، بالنظر إلى فترة إقامة "شي" القصيرة.وقال مسؤولون صينيون في وقت سابق إن "شي" و"كيم" سيزوران برج الصداقة الصيني-الكوري في بيونغ يانغ، وهو نصب تذكاري لإحياء ذكرى المقاتلين الصينيين، الذين قاتلوا إلى جانب الشمال ضد الجنوب وأكثر من 10 دول أخرى، خلال الحرب الكورية.كما قالت بكين إن الزيارة ستحيي الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وكوريا الشمالية، وأن الزعيمين سيجريان مناقشات متعمقة حول سبل تطوير العلاقات الثنائية.وقبيل الزيارة، قال "شي" إنه سيعمل على تفعيل التقدم في الحوار والمفاوضات بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية.