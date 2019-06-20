ثبات مؤشر أسعار المنتجين في مايو

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ظل مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية ثابتًا في شهر مايو، مع ارتفاع في أسعار النفط الخام، مما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية.ووفقًا لبنك كوريا اليوم الخميس، فقد وصل مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للتضخم المتوقع، إلى 103.73 نقطة في الشهر الماضي، أي دون تغيير عن شهر أبريل، بعد أن سجل ارتفاعًا لثلاثة أشهر متتالية.ويعد هذا الرقم أعلى بنسبة 0.4% مقارنة بمايو عام 2018، ليصبح بذلك الشهر الحادي والثلاثين على التوالي، الذي يسجل فيه المؤشر ارتفاعًا على أساس سنوي.وارتفع مؤشر أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.2% في مايو مقارنة بالشهر الأسبق، بسبب انتعاش أسعار النفط، لكن هذا الارتفاع قابله انخفاض بنسبة 2.3% في أسعار المنتجات الزراعية والسمكية.