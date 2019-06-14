عدد طالبي اللجوء إلى كوريا يسجل رقما قياسيا خلال العام الماضي

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سجل عدد المتقدمين الأجانب بطلب اللجوء إلى كوريا الجنوبية رقما قياسيا هو الأعلى خلال العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة العدل أمس الخميس بمناسبة ذكرى يوم اللاجئين العالمي، بلغ عدد الأجانب الذين تقدموا بطلب اللجوء إلى كوريا الجنوبية 16 ألفا و173 شخصا في العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن بدأت كوريا الجنوبية في تلقي طلبات اللجوء عام 1994.وأشار التقرير إلى أن عدد المتقدمين بطلب اللجوء إلى سيول قد شهد زيادة هذا العام بنسبة 62.7% مقارنة بالعام الماضي.وينتسب طالبو اللجوء إلى 93 دولة، معظمهم من كازاخستان، تلتها كل من روسيا وماليزيا والصين.والجدير بالذكر أنه قد تمت مراجعة مطالب لجوء تقدم بها 3879 أجنبيا خلال العام الماضي ، حيث حصل 114 منهم على وضع اللاجئين، فيما تم السماح لخمس مائة و أربعة عشر منهم بالبقاء في كوريا الجنوبية لمدة عام لأسباب انسانية.