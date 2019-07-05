سيول تقترح على بيونغ يانغ عقد اجتماع برلماني بين الكوريتين

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قال نائب البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم "سول هون" في بيان له أمس الخميس إنه التقى بنائب رئيس مجلس الشعب الأعلى بكوريا الشمالية "بارك كوم هي" وعرض عليه اقتراحا لعقد اجتماع برلماني بين الكوريتين، وذلك خلال مشاركتهما في المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية، الذي عقد يوم الاثنين الماضي في موسكو.وأضاف "سول هون" أنه عرض هذا الاقتراح ضمن إطار الجهود الرامية إلى زيادة التعاون البرلماني بين الكوريتين لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها، حيث أبدى الجانب الكوري الشمالي رد فعل إيجابي على ذلك الاقتراح.وقال إنه أكد للجانب الشمالي على ضرورة توسيع آفاق التبادل بين الكوريتين ، بما فيها استئناف الرحلات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" واستئناف تشغيل مجمع "كيسونغ" الصناعي وتنظيم رحلات سياحية إلى العاصمة الكورية الشمالية "بيونغ يانغ".وكان رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" اقترح الاثنين الماضي تشكيل وفد برلماني لزيارة كوريا الشمالية وبحث القضايا المعلقة بين الجانبين، بما في ذلك عقد اجتماع برلماني بين الكوريتين، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتقديم مساعدات إنسانية لبيونغ يانغ، واستئناف تشغيل مجمع "كيسونغ" الصناعي، واستئناف الرحلات السياحية لجبل "كوم كانغ".