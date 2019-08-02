ترامب يؤكد أن الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية لا تمثل مشكلة

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس إنه "لا مشكلة" في اختبارات الصواريخ التي قامت بها كوريا الشمالية.وأدلى "ترامب" بهذا التصريح للصحفيين في البيت الأبيض، بعد فترة وجيزة من قيام النظام الشمالي بإجراء مجموعة ثالثة من اختبارات الأسلحة، خلال الأيام العشرة الماضي.وردًا على سؤال عما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يريد أن "يجس نبضه"، قال "ترامب" إنه لا يرى بأسًا في ذلك وسيراقب ما يحدث، لكنه أضاف أن هذه صواريخ قصيرة المدى، وأن عمليات اختبارها معهودة ولا تمثل أي مشكلة.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن القذائف لا تعرقل محادثات نزع السلاح النووي، مضيفًا أن مثل هذه الأسلحة "لم يشملها النقاش قط"، وأن الحوار كان "مقتصرًا على الأسلحة النووية".وكان "ترامب" قد قلل أيضًا من شأن القذائف الكورية الشمالية في مايو الماضي، في الوقت الذي تسعى إدارته فيه إلى إعادة تأسيس المحادثات النووية على مستوى العمل مع بيونغ يانغ.