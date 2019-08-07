بولتون يؤكد أن هناك تفاهما بألا تطلق كوريا الشمالية صواريخ بعيدة المدى

Photo : KBS News

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" على أن الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" "لديهما تفاهم" بأن "كيم" لن يطلق صواريخ باليستية طويلة المدى عابرة للقارات.جاء ذلك في حديث أدلى به إلى قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء، حيث أشار "بولتون" إلى أن "ترامب" يراقب سلسلة الإطلاقات الكورية الشمالية للقذائف قصيرة المدى "بعناية فائقة". وقال إن كوريا الشمالية يبدو أنها أجرت سلسلة اختبارات الصواريخ الأخيرة للحصول على سلاح جديد "يعمل بشكل كامل"، وأن تلك المقذوفات يبدو وكأنها صواريخ بالستية.وكانت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد وصفت المقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت مبكر من يوم أمس، وكذلك تلك التي أطلقتها يوميْ 25 و31 يوليو، بأنها "صواريخ باليستية قصيرة المدى"، والتي تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية إجراء اختبارات عليها. ومن جانبها قللت واشنطن من أهمية سلسلة الاستفزازات الأخيرة، مؤكدة أن تجارب الصواريخ قصيرة المدى تقع خارج نطاق الاتفاقيات المبرمة بين "ترامب" و"كيم".