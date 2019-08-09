استئناف الرحلات الجوية لهونغ كونغ

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أعيد فتح مطار هونغ كونغ الدولي صباح اليوم الثلاثاء بعد يوم من إجبار مظاهرة حاشدة مؤيدة للديمقراطية على إغلاقه.ووفقا لشركة مطار إنتشون الدولي، غادرت الرحلة الجوية الكورية رقم "كي إي 603" إلى هونغ كونغ في الساعة 8:30 صباحا كما هو مقرر بها. وقالت شركة مطار إنتشون الدولي إن رحلة الخطوط الجوية لشركة آسيانا المتجهة إلى هونغ كونغ في الصباح تستعد أيضا للمغادرة.ومن المقرر أن تغادر 66 رحلة اليوم أيضا إلى هونغ كونغ وأن تصل منها.وكانت سلطات الطيران فى هونغ كونغ قد أصدرت فى وقت سابق "إشعارا للطيارين" قائلة إن المطار قد أغلق بدءا من الساعة 5:30 من مساء أمس الاثنين وسيظل مغلقًا حتى الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء.وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الإغلاق المفاجئ لمطار هونغ كونغ قد أدى إلى احتجاز حوالي ألف مسافر كوري جنوبي، ولكن سيتم ترتيب رحلات اليوم الثلاثاء لإعادتهم إلى الوطن.