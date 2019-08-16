وزيرة الخارجية الكورية تجري محادثات في بكين مع نظيريها الصيني والياباني

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غادرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" البلاد صباح اليوم الثلاثاء متوجهة إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حيث تلتقي بكبار الدبلوماسيين الصينيين واليابانيين.وسوف تجري "كانغ" محادثات مع نظيرها الصينيي "وانغ يي"، والياباني "تارو كونو"، صباح الغد الأربعاء، لمناقشة وتنسيق بنود جدول الأعمال لعقد قمة ثلاثية محتملة بين قادة دول شمال شرق آسيا، في وقت لاحق من هذا العام. وبعد المحادثات الثلاثية، ستعقد "كانغ" محادثات ثنائية منفصلة مع كل من "وانغ" و"كونو" في فترة ما بعد الظهر.وكانت "كانغ" قد أدلت بتصريحات اليوم قالت فيها إنها مستعدة أيضًا لمناقشة الخلاف التجاري المستمر بين سيول وطوكيو، وأن الحكومة الكورية لا تزال تدرس ما إذا كانت ستقوم بتمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.ويأتي اجتماع وزراء خارجية سيول وبكين وطوكيو في الوقت الذي يستمر فيه النزاع التجاري المتصاعد بين كوريا الجنوبية واليابان، والناتج عن خلافات سياسية بين البلدين بشأن قضايا الحقبة الاستعمارية اليابانية لشبه الجزيرة الكورية.