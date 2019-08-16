كوريا الجنوبية واليابان تعقدان محادثات على مستوى مدير عام في بكين

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عقد اثنان من كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين واليابانيين اجتماعًا أمس الثلاثاء في العاصمة الصينية بكين، حيث جرت مناقشات حول خلافات البلدين بشأن قضايا الحقبة الاستعمارية، والخلاف التجاري المتصاعد بينهما.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "كيم جونغ هان" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ بالوزارة، اجتمع مع نظيره الياباني "كينجي كاناسوغي" في بكين لمدة 40 دقيقة، حيث يرافق "كيم" وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" التي تزور الصين بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس لعقد اجتماعات مع نظيريْها الصيني والياباني في بكين.وخلال لقائه مع "كاناسوغي"، كرر "كيم" دعوة كوريا لليابان لإلغاء قيودها التجارية على كوريا فورا، معربا عن شكوى سيول من هذه الإجراءات، لكنّ الجانبين لم يتمكنا من تضييق الفجوة بين مواقفيْهما.وأشارت وزارة الخارجية الكورية إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية حل هذه القضية بالطرق الدبلوماسية، وأن يستمر الحوار بين الجانبين.بالإضافة إلى ذلك، شدد كلٌ من "كيم" و"كاناسوغي" على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بسلامة المواطنين الكوريين في اليابان والمواطنين اليابانيين في كوريا، في هذا الوقت الذي يشهد زيادة التوتر بين البلدين.