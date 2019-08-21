بومبيو يحث الزعيم الكوري الشمالي على العودة إلى المحادثات

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عبر "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه إزاء إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية قصيرة المدى، وحث بيونغ يانغ على العودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الأمريكي أمس الثلاثاء، حيث قال إن واشنطن تأمل في أن يعود الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى طاولة المفاوضات وأن يتم التوصل إلى نتائج أفضل. وأشار "بومبيو" إلى أن الجانبين لم يعودا إلى الحوار بالسرعة التي كانت تأمل بها الولايات المتحدة، لكن واشنطن تعرف أنه سيكون العديد من العقبات على الطريق.وجاءت تعليقات "بومبيو" في الوقت الذي يقوم فيه "ستيفن بيغون" كبير مبعوثي واشنطن لمحادثات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية، بزيارة إلى كوريا الجنوبية، حيث يلتقي بعدد من كبار المسؤولين الكوريين لمناقشة وتقييم جهود نزع السلاح النووي.وكانت هناك بعض التوقعات بأن يقوم "بيغون" بإجراء اتصالات على الحدود بين الكوريتين مع مسؤولين كوريين شماليين خلال فترة وجوده في شبه الجزيرة الكورية، ولكن لم يتم تأكيد شيء في هذا الصدد حتى الآن.