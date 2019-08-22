توقيع اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية وإسرائيل

أبرمت كوريا الجنوبية وإسرائيل اتفاقية تجارة حرة، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات.وقد أعلنت وزيرة التجارة في سيول "يو ميونغ هي" أمس الأربعاء أنها التقت بوزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي "إيلي كوهين" ووقعت اتفاقية التجارة الحرة في القدس.وقد أجرى الجانبان ما مجموعه ست جولات من المفاوضات الرسمية للتوصل إلى اتفاق، والذي بموجبه ستقوم كوريا بإلغاء 99.9% من الرسوم الجمركية على الواردات الإسرائيلية، بينما ستلغي إسرائيل جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية.وقالت حكومة كوريا الجنوبية إن شروط الصفقة سيتم تطبيقها بصورة تدريجية في المنتجات ذات الحساسية، كفاكهة الجريب فروت والأسمدة الإسرائيلية.وتمثل الصفقة أول اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل ودولة آسيوية.