وزير المالية: ميزانية 2020 ستصل إلى 510 تريليون وون أو أكثر

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قال وزير المالية "هونغ نام كي" إن الحكومة تدرس أن تكون ميزانية العام المقبل أكثر من 510 تريليون وون.وكشف "هونغ" عن الخطة المبدئية أثناء طرح الأسئلة خلال اجتماع لجنة الاستراتيجية والمالية في البرلمان أمس الخميس، مشددًا على الحاجة إلى تنفيذ "سياسة مالية توسعية" لتنشيط الاقتصاد.وقال الوزير إن نطاق الزيادة عن ميزانية العام المقبل سيكون أقل من زيادة هذا العام البالغة 9.5%.وفيما يتعلق بالإجراءات المضادة للقيود التجارية اليابانية، قال إن كوريا الجنوبية تدفع أكثر من 700 مليون دولار أمريكي لليابان كرسوم لاستخدام التقنيات الأصلية، وأضاف أنه سيتم مضاعفة الميزانيات المتعلقة بالبحث والتطوير.