وزيرة الخارجية الكورية: سيول وطوكيو تعززان الفهم المتبادل بشأن النزاعات

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إنها شعرت بالحزن بعد انتهاء اجتماعها مع نظيرها الياباني أمس الأربعاء دون حل النزاع الثنائي حول القيود التجارية التي فرضتها طوكيو على سيول.صرحت "كانغ" بذلك خلال اجتماعها مع المراسلين الكوريين الجنوبيين في بكين أمس الخميس، بعد اختتام اجتماعات وزراء الخارجية الثلاثية هذا الأسبوع مع اليابان والصين. وفي اليوم السابق، اجتمعت "كانغ" مع وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" لإجراء محادثات استغرقت أقل من 40 دقيقة.وقالت "كانغ" إنها أعربت عن أسف سيول العميق بسبب القيود اليابانية المفروضة على الصادرات، وحثت طوكيو بقوة على إلغاء القيود على الفور.وقالت إنه على الرغم من عدم إحراز أي تقدم في الاجتماع، فقد تعلمت كوريا الجنوبية المزيد عن موقف اليابان والعكس، وأكدت على الحاجة إلى مواصلة الحوار لمعالجة القضايا.وخلال محادثات الأربعاء، من المعروف أن الجانب الياباني أعرب عن أمله في تمديد اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع كوريا الجنوبية. وقد اتخذت سيول قرارها بإلغاء الاتفاق بعد فشل اجتماع وزيري الخارجية في إحراز أي تقدم في قضية القيود التجارية.