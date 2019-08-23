رفع أقساط التأمين الصحي بنسبة 3.2% في العام المقبل

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من المقرر أن يتم زيادة أقساط التأمين الصحي الوطني بنسبة 3.2% في العام المقبل.وقالت وزارة الصحة والرعاية أمس الخميس إنها عقدت اجتماعًا للجنة سياسات التأمين الصحي، وقررت رفع أقساط التأمين الصحي الحكومي بنسبة 3.2% في العام المقبل.وتعد هذه الزيادة أقل من نسبة الزيادة للعام الحالي وهي 3.49%.وبموجب التعديل الأخير سيتم رفع معدل التأمين للعاملين بأجر في إطار برنامج التأمين الصحي برعاية صاحب العمل من النسبة الحالية 6.46% إلى 6.67%.وسيتم رفع الأقساط الشهرية بمتوسط قدره 3600 وون ليصل إلى نحو 116 ألف وون.وسيزيد قسط التأمين على العاملين لحسابهم الخاص بدون جهة عمل بمتوسط 2800 وون لكل أسرة، ليصل القسط إلى 89 ألف وون تقريبًا.