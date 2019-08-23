كوريا واليابان تجريان مباحثات ثنائية في جاكارتا

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قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية واليابان قد أجريتا مباحثات ثنائية على هامش الدورة السادسة من اجتماعات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي عقدت يومي السبت والأحد الماضيين في جاكارتا بإندونيسيا.وقد تم عقد هذه المباحثات بين الوفدين الكوري والياباني اللذين شاركا في اجتماعات جاكارتا.وأكد رئيس الوفد الكوري "يو هان كو" على ضرورة سحب القيود التجارية التي فرضتها اليابان على الصادرات لكوريا الجنوبية ، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تخالف لوائح التجارة الدولية والروح الأساسية للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وقد تشكل تهديدا خطيرا لشبكة التوزيع الإقليمية.وأعرب عن أسفه لعدم حدوث تغيير في موقف طوكيو بهذا الشأن.وكان رئيس الوفد الكوري "يوه" قد شارك في الدورة السابعة والعشرين من مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي عقدت يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر يوليو الماضي في "زيانغ تشو" بالصين.وعقد خلالها مباحثات ثنائية مع الجانب الياباني ودعاه إلى سحب القيود التجارية ضد كوريا الجنوبية.