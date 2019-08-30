وزير الخارجية الصيني يزور بيونغ يانغ قريبا

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم السبت الماضي أن وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الكوري الشمالي "لي يونغ هو".ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل المتعلقة بجدول أعمال زيارة الوزير الصيني لبيونغ يانغ والهدف منها.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" يوم الجمعة الماضي أن وزير الخارجية "وانغ يي" سيزور بيونغ يانغ خلال الفترة من يوم الثاني وحتى الرابع من سبتمبر لإجراء مباحثات مع نظيره الكوري الشمالي.وكان الوزير الصيني "وانغ" قد قام بزيارة لكوريا الشمالية في شهر مايو من العام الماضي، حيث أجرى مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ونظيره الكوري الشمالي "لي يونغ هو".وقال بعض المراقبين السياسيين إن زيارة "وانغ يي" لكوريا الشمالية تأتي ضمن الاستعدادات لزيارة الزعيم "كيم" للصين ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لبيونغ يانغ في شهر يونيو الماضي.