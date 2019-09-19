وزير الدفاع الياباني يأمل في إجراء محادثات مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي

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قال وزير الدفاع الياباني "تارو كانو" إنه يأمل في أن يلتقي بنظيره الكوري الجنوبي لإجراء محادثات في وقت ما.وقد أدلى "كونو" الذي شغل سابقًا منصب وزير الخارجية لكنه عُيِّن وزيرًا للدفاع مؤخرًا بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية العامة "NHK".وقال "كونو" إنه في ظل الظروف المتعلقة بكوريا الشمالية فقد أصبح التحالف بين اليابان وكوريا الجنوبية مهمًا، وأعرب عن أمله في المضي قدمًا في الاتصالات المناسبة مع سيول.وخلال المقابلة، كرر "كونو" انتقاداته لأحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في قضايا العمل القسري في زمن الحرب في اليابان، قائلًا إنه "من المؤسف للغاية" أن تأتي الأحكام في وقت كان يحاول فيه تحسين العلاقات بين البلدين أثناء عمله وزيرًا للخارجية.لكنه أكد على أهمية التحالف مع كوريا الجنوبية في مجالي الدفاع والأمن منذ أن أصبح وزيرًا للدفاع الأسبوع الماضي.وفي يوم الخميس الماضي، أكد "كونو" على أهمية التحالف الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية، مشيرًا إلى ضرورة تقييم والاهتمام بالتحالف بين كوريا الجنوبية واليابان أيضًا.