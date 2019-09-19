سيول تعترف بعدم وجود تعاون مع كوريا الشمالية لمكافحة حمى الخنازير الأفريقية

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اعترف وزير التوحيد في كوريا الجنوبية بعدم وجود التعاون الضروري بين الكوريتين لمنع انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية.جاء تصريح الوزير "كيم يون تشول" أمام لجنة التوحيد والشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية أمس الأربعاء حول القضية.وقال إن سيول اقترحت على بيونغ يانغ التعاون لمنع تفشي المرض، لكن كوريا الشمالية لم تكن متعاونة في هذا الصدد.وحول التكهنات بأن المرض ربما يكون قد انتقل عبر المناطق الحدودية بين الكوريتين، فقد رفض الوزير التعليق على الأمر، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء مسح وبائي.وفيما يتعلق بالمناطق التي تأثرت بالمرض في الشمال، قال الوزير إن سيول تتبادل المعلومات ذات الصلة مع المنظمات الدولية.