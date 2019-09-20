سيول وطوكيو تعقدان محادثات على مستوى المدير العام في طوكيو

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من المقرر أن يعقد كبار المسؤولين من كوريا الجنوبية واليابان اجتماعًا في طوكيو لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسط تصاعد التوترات بين البلدين حول النزاعات التجارية والتاريخية.وذكرت وزارة الخارجية في سيول أن "كيم جيونغ هان" المدير العام لمكتب شؤون آسيا والمحيط الهادي بالوزارة سيلتقي بنظيره الياباني "شيغيكي تاكيزاكي" صباح اليوم الجمعة في مقر وزارة الخارجية في طوكيو.وسيكون هذا أول لقاء لـ "كيم" مع "تاكيزاكي" منذ تعيينه في منصب كبير الدبلوماسيين اليابانيين للشؤون الآسيوية في مطلع هذا الشهر، وسوف يتناول المسؤولان الغداء بعد محادثاتهما.ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من استبعاد كوريا الجنوبية لليابان رسميًّا من "القائمة البيضاء" للشركات التجاريين الموثوق بهم، بعد التحرك المماثل لليابان ضد كوريا الجنوبية الذي اتخذته الشهر الماضي.ومن المتوقع أن يناقش المسؤولان إجراء محادثات بين وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الياباني المعين حديثًا "توشيميتسو موتيغي".