ترامب يدعو كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي لكي تستفيد من إمكاناتها

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يتعين على كوريا الشمالية نزع سلاحها النووي من أجل الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية "الهائلة".جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث قال إن الولايات المتحدة لم تؤمن أبدًا بـ"الأعداء الدائمين" وأن الولايات المتحدة تريد شركاءً، وليس أعداء، مشيرًا إلى أن بعض أعداء أمريكا السابقين قد أصبحوا الآن من أقرب أصدقائها.وقال "ترامب" أيضًا إن أمريكا تعرف أن أي شخص يمكنه شن الحرب، والأكثر شجاعة هو الذي يستطيع اختيار السلام، ولهذا السبب اتبعت الولايات المتحدة دبلوماسية جريئة في شبه الجزيرة الكورية. وأشار "ترامب" إلى أنه أخبر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بأن بلاده، مثلها مثل إيران، مليئة بالإمكانات الهائلة غير المستغلة، ولكن لكي تستفيد من تلك الإمكانات يتوجب عليها نزع سلاحها النووي.وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في الوقت الذي من المتوقع أن تستأنف فيه الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مفاوضات نزع السلاح النووي على مستوى العمل في غضون الأسابيع القليلة القادمة.