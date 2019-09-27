كوريا الشمالية تعرب عن أملها في قرار حكيم وجريء لترامب

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أعربت كوريا الشمالية اليوم الجمعة عن أملها في أن يتخذ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قرارات "حكيمة وجريئة"، لتحسين العلاقات بين البلدين.وقال مستشار وزارة الخارجية في كوريا الشمالية "كيم كي كوان" في بيان إن السياسيين في واشنطن يحلو لهم التأكيد على أن كوريا الشمالية لن يكون مستقبلها مشرقًا إلا إذا تخلت عن أسلحتها النووية أولًا، وقال إن وجهة النظر القائلة بأن العقوبات دفعت كوريا الشمالية إلى الحوار ليست صحيحة.وفي البيان، الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، قال "كيم" إن هذا الموقف يجعله في شك في إمكانية تحقيق تقدم جديد في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، على الرغم من أنه يمكن فتح الحديث عن عقد قمة أخرى.وقال "كيم" إن الولايات المتحدة لم تفعل شيئًا لتنفيذ البيان المشترك الصادر عن القمة الأولى بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافورة العام الماضي.ومع ذلك، أكد أن "ترامب" يختلف عن سابقيه "في القرار والحس السياسي"، لذلك يود أن يعرب عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأمريكي "قرارًا حكيمًا وجريئًا".