بومبيو: لم يتم ترتيب الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حتى الآن

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الخميس إن الولايات المتحدة لم تستطع ترتيب الحوار على مستوى العمل مع كوريا الشمالية في سبتمبر، لكن واشنطن مستعدة لإجراء الحوار.صرَّح "بومبيو" بذلك في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عندما سُئِل عن المحادثات.وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن واشنطن لم تستطع إجراء المحادثات هذا الشهر، مضيفًا أنه ليس لديه تاريخ محدد حتى الآن لموعد اللقاء بين الجانبين.لكنه أكد من جديد أن الولايات المتحدة "مستعدة" للمحادثات، وأن فريقه مستعد للقاء مع الكوريين الشماليين.وقال "بومبيو" إن واشنطن تأمل في تحديد المكان والزمان المناسب للكوريين الشماليين لكي يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وكانت كوريا الشمالية قد صرحت هذا الشهر إنها مستعدة للجلوس مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر، لكنها حذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنتهي ما لم تتبنى واشنطن نهجًا جديدًا.