كوريا الشمالية تطلق مقذوفات مجهولة الهوية باتجاه البحر الشرقي

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قالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مجهولة الهوية في البحر الشرقي، صباح اليوم الأربعاء، من منطقة شمال "وان سان" على الساحل الشرقي.وأوضحت رئاسة الأركان المشتركة في سيول أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع في حالة حدوث إطلاقات إضافية، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.وقد جاء هذا الاستفزاز الكوري الشمالي بعد يوم من تصريحات أدلت بها نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" أعلنت فيها أن بيونغ يانغ وواشنطن اتفقتا على عقد مفاوضات على مستوى العمل يوم السبت القادم.