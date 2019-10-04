بيونغ يانغ لا تهتم بمواصلة المفاوضات ما لم تتخل واشنطن عن سياستها العدوانية

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أكدت كوريا الشمالية أنها ليست مهتمة بمواصلة المفاوضات النووية ما لم تتخل الولايات المتحدة عن سياساتها العدوانية.جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الأحد بعد 19 ساعة من انهيار المفاوضات التي عقدت في السويد، حيث طالبت بيونغ يانغ في البيان واشنطن باتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لسياستها العدوانية التي تضر بحق كوريا الشمالية في البقاء والتنمية.وأضاف البيان أن مصير الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ بين أيدي الولايات المتحدة، مؤكدة أن آخر موعد لاتخاذ تلك الإجراءات سيكون نهاية هذا العام.كما وصف البيان التعليقات الأمريكية على مفاوضات ستوكهولم بأنها تضليل للرأي العام الدولي.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس" قد قالت إن التصريحات التي أدلى بها المفاوض الكوري الشمالي "كيم ميونغ كيل" لا تعكس محتوى أو روح المناقشات الجيدة التي جرت على مدار ثماني ساعات، مضيفة أن واشنطن قبلت دعوة من السويد إلى العودة إلى ستوكهولم في غضون أسبوعين لمواصلة المفاوضات.وقالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة ليست لديها أي نية سياسية لتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تستغل هذه العلاقات لأغراضها السياسية.