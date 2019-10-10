المفاوض النووي لكوريا الجنوبية يعود إلى البلاد بعد زيارة الولايات المتحدة

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عاد المبعوث النووي لكوريا الجنوبية إلى بلاده أمس الأربعاء بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة، لإجرا محادثات مع نظيريه الأمريكي والياباني.وقد عقد "لي دو هون"، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، اجتماعات ثنائية وثلاثية مع المبعوث الأمريكي "ستيفن بيغون" والمبعوث الياباني "شيجيكي تاكيزاكي" في واشنطن، يوم الثلاثاء.وقبل مغادرته إلى سيول من مطار دالاس الدولي، قال "لي" للصحفيين إن الأطراف الثلاثة وافقوا على مواصلة الجهود المشتركة لإحراز تقدم في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.لكنه لم يوضح المزيد من النقاشات، قائلًا إن كوريا الشمالية يمكن أن تستخدم تصريحاته كذريعة، وأضاف أن نظراءه أيضًا وافقوا على عدم الكشف عن تفاصيل المناقشات.تأتي زيارة "لي" للولايات المتحدة بعد أن استأنف "بيغون" ونظيره الكوري الشمالي "كيم ميونغ كيل" المفاوضات النووية على مستوى العمل في السويد الأسبوع الماضي، لكنهما قطعا المحادثات بعد ساعات دون اتفاق.