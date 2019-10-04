الحكومة لم تتمكن من إنفاق 40 % من صندوق التعاون بين الكوريتين بسبب ركود العلاقات بين البلدين

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لم تتمكن الحكومة من إنفاق أربعين بالمائة من ميزانيات صندوق التعاون بين الكوريتين بالرغم من أنها وافقت عليها في هذا العام.وقد تقدمت وزارة التوحيد بتقرير في الغرض إلى مكتب النائب " ليو مين بونغ" لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي المنتمي إلى لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد البرلمانية.وطبقا للتقرير عقدت الحكومة 7 اجتماعات لمجلس إدارة الصندوق خلال هذا العام حيث وافقت على إنفاق 92 مليارا و125 مليون دولار من ميزانيات الصندوق، إلا أن القيمة التي تم إنفاقها بالفعل حتى شهر أغسطس الماضي بلغت 49 مليارا و549 مليون وون فقط، لتمثل 53.8 % من إجمالي القيمة المتفق عليها.وتبين أن معظم قيمة الميزانيات التي لم يتم إنفاقها هي عبارة عن أرصدة تتعلق بالمشروعات التي تم التوقف عن تنفيذها نتيجة للمواقف السلبية لكوريا الشمالية، بما فيها الميزانية المخصصة لدعم 50 ألف طن من الأرز بواسطة البرنامج العالمي للغذاء والتي تبلغ قيمتها 27 مليارا و260 مليون وون.ومن بين الميزانيات الأخرى التي لم يتم إنفاقها بالفعل، مشروع دعم الأدوية الذي تبلغ قيمته 3 مليارات و560 مليون وون، ومشروع لم شمل الأسر المشتتة عبر الشاشات الذي تبلغ قيمته 3 مليارات و94 مليون وون.أما بالنسبة للعام الماضي الذي شهد تفعيل العلاقات بين الكوريتين بشكل نسبي، فبلغت قيمة الميزانيات التي لم يتم إنفاقها بالفعل بعد المصادقة نسبة 11%.