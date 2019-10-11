إضافة 348 ألف وظيفة جديدة في كوريا في سبتمبر

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 300 ألف وظيفة للشهر الثاني على التوالي في شهر سبتمبر الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحاصلين على وظائف في سبتمبر 27 مليونا و400 ألف شخص، بزيادة مقدارها 348 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأضاف التقرير أن معدل نمو الوظائف الشهري ظل في مستوى أعلى من 300 ألف في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كان قد سجل 452 ألفا في أغسطس، وهو أكبر رقم منذ مارس من عام 2017.وانخفض معدل البطالة في كوريا الجنوبية بنسبة 0,5% على أساس سنوي، ليصل إلى 3,1% في شهر سبتمبر، وهو أقل رقم لأشهر سبتمبر منذ عام 2014. كما انخفض عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بمقدار 140 ألفا على أساس سنوي، ليصل إلى 884 ألفًا في الشهر الماضي، وهو ما يعد أيضا أقل رقم لأشهر سبتمبر منذ عام 2015.وأشار التقرير إلى أن معدل توظيف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، قد وصل إلى 61,5% في الشهر الماضي ، بزيادة نسبتها 0,3% مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر رقم في أشهر سبتمبر منذ عام 1996.