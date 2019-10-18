صادرات السيارات الكورية الصديقة للبيئة تزيد بنسبة 42% في عام 2019

ارتفع حجم صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة بنسبة أكثر من 40% هذا العام على خلفية شعبية سيارات الدفع الرباعي المدمجة.ووفقًا لبيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الكورية، أمس الأحد، شحنت شركات صناعة السيارات المحلية حوالي 181 ألف سيارة صديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة نسبتها 41,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وفي سبتمبر، قفز حجم الصادرات الإجمالية بنسبة 82,7% على أساس سنوي، ليصل إلى 24 ألفا و800 وحدة.وزاد حجم صادرات السيارات الهجينة بنسبة 15,1% ليصل إلى حوالي 110 آلاف سيارة هذا العام، كما ارتفع حجم صادرات السيارات الكهربائية بأكثر من 144%، ليصل إلى حوالي 49 ألف سيارة.وتمثل السيارات الصديقة للبيئة 10,2% من إجمالي حجم صادرات السيارات الكورية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بـ8% في عام 2018 بأكمله.