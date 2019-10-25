بدء استئناف قضية الرشوة المتورط فيها رئيس شركة سامسونغ

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من المقرر أن يبدأ اليوم الجمعة استئناف حكم المحكمة في قضية الرشوة، المتورط فيها "لي جيه يونغ"، نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات، والرئيسة السابقة "بارك كون هيه" أيضًا.وسوف تبدأ محكمة سيول العليا الجلسة في الساعة 10 صباحًا، ومن المتوقع أن يحضر فيها "لي" مع محاميه.وقد أمضى "لي" عامًا في السجن لدفعه رشوة قيمتها مليارات الوون إلى الرئيسة السابقة وصديقتها المقربة "تشيه سون شيل"، وقد تم إطلاق سراحه في فبراير الماضي مع وقف التنفيذ.ومع ذلك، فقد ألغت المحكمة العليا القرار في 29 أغسطس وأمرت محكمة الاستئناف بمراجعة القضية.وقالت المحكمة العليا إن مبلغ 3.4 مليار وون التي استخدمتها شركة سامسونغ لشراء خيول سباق لابنة "تشيه" يمكن اعتبارها رشوة، كما قالت إن المحكمة الابتدائية أخطأت في عدم اعتبارها للأموال التي قدمتها الشركة لأنشطة الخيول والمؤسسات الرياضية التي تسيطر عليها "تشيه" ضمن الرشوة التي تم تسديدها.ويعاقب القانون الذين يدفعون رشوة بقيمة خمسة مليارات وون فأكثر بالحبس لمدة 5 سنوات على الأقل.