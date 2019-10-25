انخفاض الصادرات الكورية حجما وقيمة للشهر الخامس على التوالي

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شهدت الصادرات الكورية لشهر سبتمبر الماضي انخفاضا من حيث الحجم والقيمة، وذلك للشهر الخامس على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر حجم الصادرات الكورية في سبتمبر الماضي 110.6 نقطة، بانخفاض قدره 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 3.3% في مايو ، و7.3% في يونيو ، و0.6% في يوليو.أما مؤشر قيمة الصادرات الكورية فبلغ 105.82 نقطة في سبتمبر، بانخفاض نسبته 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال مسؤول في البنك المركزي الكوري إن الأسعار العالمية لأشباه الموصلات العالمية وشاشات "إل سي دي" المسطحة قد انخفضت بسبب العرض المفرط.كما أضاف أن قيمة صادرات منتجات الفحم والمنتجات النفطية والكيميائية شهدت انخفاضا نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية.وأشار التقرير إلى أن مؤشر حجم الواردات شهد زيادة بنسبة 1.6% في سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ مؤشر قيمة الواردات سجل انخفاضا بنسبة 5.7%.