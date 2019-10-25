زعيم التكتل الحزبي الحاكم يؤكد على أهمية إلغاء امتيازات الادعاء

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أكد زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "لي إين يونغ" على أهمية الإصلاح الهادف إلى بناء مجتمع عادل، مضيفا أنه لا يمكنه نفي وجود أي نوع من الامتيازات في المجتمع الكوري.وقال "لي" في كلمة له اليوم الاثنين أمام البرلمان إن الحزب الحاكم سيقوم باستكمال إصلاح النيابة العامة من خلال تأسيس هيئة جديدة للتحقيقات ضد الفساد لتحل محل أقسام التحقيقات الخاصة بالنيابة.وأشار "لي" إلى إمكانية إجراء مباحثات مع حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي حول إصلاح نظام الانتخابات، ودعا أحزاب المعارضة الأخرى إلى التعاون الوثيق مع الحزب الحاكم، مؤكدا بذلك على عزم الحزب الحاكم على استعادة التعاون مع تلك الأحزاب في المصادقة البرلمانية على مشروعات القوانين ذات المسار السريع، بما فيها مشروع قانون تأسيس هيئة تحقيقات جديدة لمكافحة الفساد.كما أكد زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "لي" على ضرورة مراجعة نظام جلسات الاستماع البرلمانية للتدقيق بشكل أفضل في أخلاقيات المرشحين للمناصب الحكومية.واقترح "لي" كبديل للنظام الحالي، تطبيق نظام ذو مسارين ليتم بموجبه فحص أخلاقيات المرشحين بشكل سري، فيما يتم فحص قدرتهم المهنية بشكل علني.