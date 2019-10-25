النائب أوه يؤكد على الفصل بين حقي التحقيق والتقاضي للنيابة العامة

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ألقى النائب "أوه شين هوان" زعيم التكتلات البرلمانية لحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير كلمة في آخر ترتيب الكلمات التي يلقيها زعماء التكتلات البرلمانية.وبعد أن أعرب عن تعازيه للرئيس "مون جيه إين" في وفاة والدته، انتقد "أوه" الرئيس الكوري قائلا إن عليه تحمل كامل المسؤوليات عن نتائج إدارته للشؤون الوطنية، بمناسبة انقضاء نصف ولايته.وحث "أوه" على التأمل والمراجعة بشأن مسؤولية الرئيس "مون" في تشتيت الرأي العام نتيجة لقضية وزير العدل السابق "تشو كوك" وطالب الرئيس الكوري بتقديم الاعتذار.كما أعلن من جهة أخرى اعتراضه بشكل واضح على مسودة قانون ما يسمى بقانون هيئة التحقيق مع كبار المسؤولين الحكوميين الذي يعمل المعسكر الحاكم على سنه.وقال إنه يمكن حل مسألة إصلاح النيابة العامة من خلال الفصل بين حقيها في التحقيق والتقاضي.وأشار إلى أن دعوة الحزب الديمقراطي الحاكم إلى إنشاء هيئة التحقيق مع كبار المسؤولين الحكوميين تتمتع بحقوق التحقيق والتقاضي في آن معا، يعد أمرا غير معقول.وفيما يتعلق بمسألة تحقيق النيابة العامة الناجمة عن حالة الصدام المتعلقة بالمسار البرلماني السريع، طلب من الحزب الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إيجاد التسوية السياسية المناسبة لها.