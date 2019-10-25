كوريا تسجل أدنى ارتفاع في الأسعار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

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سجلت كوريا أدنى نسبة ارتفاع في الأسعار خلال الشهر الماضي من ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وطبقا لتقرير حول إحصاء الأسعار لدول المنظمة أصدرته اليوم الاربعاء، بلغت نسبة الزيادة الكورية في الأسعار سالب 0.4 بالمائة في شهر سبتمبر الماضي، لتكون لديها النسبة الأدنى من بين 40 دولة عضوا بالمنظمة.ويرجع سبب الركود في تدني الأسعار إلى انخفاض المحاصيل الزراعية وسط الركود في الاستثمار والاستهلاك الخاصين.وقدر المعهد الكوري للتنمية في تقرير أعده أمس الأول بعنوان "تقييم وآثار انخفاض نسبة زيادة الأسعار الأخيرة" بأن انكماش الطلب إلى جانب عناصر العرض بما فيها أسعار المنتجات الغذائية والطاقة، قد أثر على تراجع نسبة زيادة الأسعار.