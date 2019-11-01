بيونغ يانغ تؤكد نجاح اختبار قاذفة الصواريخ المتعددة

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ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن البلاد أجرت تجربة أخرى ناجحة لقاذفات الصواريخ المتعددة "كبيرة الحجم" أمس الخميس.وذكرت وكالة الأنباء المركزية وصحيفة "رودونغ شينمون" أن أكاديمية علوم الدفاع في الشمال قد نجحت في اختبار الإطلاق للقاذفات، والتحقق من قدرة "نظام إطلاق النيران المستمر" على "التدمير التام" لأهداف العدو من خلال ضربة مفاجئة.وأضافت التقارير الإعلامية أن اختبار الخميس أكَّد "اكتمال" نظام الأسلحة.وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أيضًا أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أعرب عن "رضاه" عن التجربة، وهنَّأ العلماء الذين طوروا السلاح، ملمحة بذلك إلى أنه لم يشرف على الاختبار.ويأتي الإطلاق الأخير بعد الإطلاقين السابقين في أغسطس وسبتمبر لنفس السلاح الذي أشرف عليه "كيم".وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أمس الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيرين المدى باتجاه البحر الشرقي، وقال إن الصاروخين حلَّقا لمسافة تصل إلى 370 كم.