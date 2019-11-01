واشنطن تؤكد أنها تدرس حادث الإطلاق الصاروخي الأخير

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قالت الولايات المتحدة أمس الخميس إنها تدرس الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية، بالتعاون مع حلفائها كوريا الجنوبية واليابان.وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن الولايات المتحدة على علم بتقارير إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ قصيرة المدى. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع والتشاور عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان.كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن البنتاغون على دراية بعملية الإطلاق. وأضاف أن واشنطن تعمل عن كثب مع سيول والقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات لاحقًا.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أمس الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، وقال إن الصاروخين حلَّقا لمسافة تصل إلى 370 كم وبلغا ارتفاعًا يصل إلى 90 كم.يأتي الإطلاق الأخير وسط تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول تفكيك برنامج الأسلحة النووية للنظام الشمالي.