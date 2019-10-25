الصادرات الكورية تسجل تراجعا ل11 شهرا متتاليا

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شهدت الصادرات الكورية في شهر أكتوبر الماضي انخفاضا في حجمها هو الأعلى منذ 45 شهرا، مسجلة بذلك تراجعا للشهر الحادي عشر على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة، بلغ حجم الصادرات الكورية 46 مليارا و780 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بانخفاض قدره 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت الصادرات الكورية قد شهدت أكبر تراجع لها في شهر يناير من عام 2016، عندما سجلت نسبة انخفاض قدرت ب 19.6%.وأرجع التقرير السبب في تسجيل الانخفاض القياسي في حجم الصادرات الكورية إلى تراجع قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 32.1% مقارنة بالعام الماضي بسبب تقلص أسعارها في السوق العالمية.كما أرجع التقرير سبب التراجع إلى تقلص حجم صادرات المنتجات البتروكيميائية.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية للصين قد انخفض بنسبة 16.9%، وللولايات المتحدة بنسبة 8.4%، ولليابان 13.8%.أما حجم الوردات الكورية فبلغ 41 مليارا و390 مليون دولار، مسجلا بذلك فائضا في الميزان التجاري للشهر الثالث والتسعين على التوالي.وقالت وزارة الصناعة إن الصادرات الكورية ستتمتع بانتعاش تدريجي اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل في ظل التوقعات بنمو السوق العالمية لأشباه الموصلات وتخفيف النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.