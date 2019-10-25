معدل التضخم في كوريا الجنوبية يبلغ 0% في أكتوبر

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بلغ معدل التضخم في كوريا الجنوبية 0% في شهر أكتوبر الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ مؤشر التضخم في كوريا لشهر أكتوبر الماضي 105.46 نقطة، مسجلا المستوى ذاته لنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا، شهد معدل التضخم الكوري أقل من 1% للشهر العاشر على التوالي منذ شهر يناير الماضي.وكان معدل التضخم قد تراجع بنسبة 0.4% في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا بذلك أول انخفاض سالب على الإطلاق.وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الزراعية قد انخفضت بنسبة 3.8% في شهر أكتوبر الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت أسعار المنتجات النفطية بنسبة 7.5% ، وهو ما تسبب في انخفاض معدل التضخم بنسبة 0.72%.وكان المعهد الكوري للتنمية، قد أرجع السبب في انخفاض معدل التضخم في البلاد إلى ركود معدل النمو الاقتصادي وتراجع حجم الاستهلاك المحلي.وتوقعت هيئة الإحصاءات أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا ضئيلا في أواخر هذا العام.