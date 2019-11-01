االتعرف على هوية جثتين في حادث تحطم المروحية

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تم العثور على جثتين وانتشالهما من المياه التي تحطمت فيها مروحية في البحر الشرقي، أول من أمس السبت.وتم التعرف على هوية الجثتين، حيث اتضح أن إحداهما لمساعد الطيار والأخرى لمهندس ميكانيكي. وقالت قوات حرس السواحل أمس الأحد إن الجثتين تم التعرف عليهما بعد فحص الحمض النووي بواسطة هيئة الطب الشرعي الوطنية.وقد عثر مسؤولو الإنقاذ في وقت سابق على ثلاث جثث، من بينها جثة واحدة داخل جسم الطائرة المغمور بالمياه. وتم انتشال معظم جسم الطائرة بعد ظهر أمس الأحد من المياه القريبة من جزر دوكدو، لكن الجثة التي كانت بداخله فُقدت خلال عملية الانتشال.وواصلت السلطات البحث عن المفقودين الخمسة المتبقين أمس، حيث حشدت 16 طائرة جوية وبحرية.وسيتم نقل الطائرة الهليكوبتر المنكوبة التي تم انتشالها إلى مدينة "بوهانغ" على متن السفينة "تشونغ هيه جين"، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى مطار "كيم بو" لإجراء المزيد من التحقيقات من أجل معرفة سبب الحادث.