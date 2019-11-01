سيول وطوكيو تنويان عقد اجتماع بين وزيري دفاعهما في تايلاند

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ذكرت صحيفة "سانكي" اليابانية اليوم الاثنين أن الحكومتين الكورية واليابانية تنويان عقد اجتماع بين وزيري دفاعهما في تايلاند في منتصف نوفمبر الجاري.وأضافت أن حكومتي سيول وطوكيو تجريان مباحثات حول إمكانية عقد ذلك الاجتماع على هامش مؤتمر موسع لوزراء دفاع دول الآسيان، سينعقد في بانكوك خلال الفترة من يوم السادس عشر وحتى التاسع عشر من نوفمبر.وقالت الصحيفة إن الوزيرين الكوري والياباني سيبحثان القضايا المتعلقة بالأوضاع في شبه الجزيرة الكورية واتفاق تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين الذي ستنتهي صلاحيته يوم الثاني والعشرين من نوفمبر، في حال حصل الاجتماع.وأضافت أن كوريا الجنوبية واليابان تحتاجان إلى تعزيز التعاون الأمني بينهما وسط تزايد تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ قد أطلقت صواريخ وقذائف 12 مرة منذ شهر مايو الماضي.ونفت الصحيفة وجود توقعات بحدوث تغيير في موقف الحكومة الكورية بشأن إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، مضيفة أن الاجتماع بين وزيري الدفاع الكوري والياباني قد ينعقد بشكل مغلق.