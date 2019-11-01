سيول تقترح على بيونغ يانغ إرسال فريق مشترك إلى جبل كوم كانغ

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اقترحت الحكومة الكورية الجنوبية زيارة فريق فحص مشترك من الجنوب إلى جبل كام كانغ ردا على مطالبة كوريا الشمالية بإزالة المنشآت الكورية الجنوبية في الجبل الكوري الشمالي.وأرسلت وزارة التوحيد الجنوبية أمس الثلاثاء مذكرة بهذا الشأن إلى بيونغ يانغ عبر مكتب الاتصالات المشتركة للكوريتين في مدينة كيسونغ بكوريا الشمالية.وتتضمن مذكرة الإخبار زيارة فريق فحص جنوبي مشترك من الحكومة ورجال الأعمال إلى كوريا الشمالية دون أن توضح حكومة سيول موعد الزيارة بالتفصيل.وأكد "لي سانغ مين" الناطق باسم الوزارة الكورية في إحاطة له اليوم الأربعاء على ضرورة فحص سلامة المنشآت من أجل التعامل مع مسألة السياحة في المنتجع الجبلي.كما قال إن حكومة الجنوب تخطط للتعامل معها من خلال اتفاق ولقاء بين الكوريتين. مضيفا أن زيارة فريق الفحص المشترك تهدف إلى مناقشة مختلف الشؤون التي طرحتها الكوريتان.وذكر أنه ينوي تحديد تفاصيل جدول أعمال زيارة الفريق من خلال التشاور مع الجانب الكوري الشمالي.