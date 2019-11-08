الشمال غير مستعد لعقد قمة مع واشنطن حتى يتم إزالة السياسات العدائية

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جددت دبلوماسية كورية شمالية رفيعة المستوى أمس الأربعاء دعواتها للولايات المتحدة بالتخلي عن "سياساتها العدائية" ضد بيونغ يانغ، قائلة إن نزع السلاح النووي لا يمكن مناقشته في المحادثات القادمة إلا بعد التخلي عن تلك السياسات.وصرحت بذلك النائبة الأولى لوزير الخارجية "تشيه سون هوي" للصحفيين بعد اجتماعها مع كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" في موسكو.وقالت "تشيه" إن القضية النووية قد لا تكون مطروحة في المحادثات المستقبلية، مؤكدة أن نزع السلاح النووي لا يمكن مناقشته حتى تتخلى الولايات المتحدة عن جميع السياسات العدائية ضد كوريا الشمالية.وقالت إنه من المستحيل عقد قمة أخرى بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طالما استمر الأخير على موقفه الحالي تجاه بيونغ يانغ.وعندما سئلت عن الإجراء الأمريكي اللازم لاستئناف المحادثات، قالت "تشيه" إن الولايات المتحدة تعرف "جيدًا" ما هو ضروري لإشراك كوريا الشمالية، موضحة أنه سيتعين على الولايات المتحدة رفع جميع التدابير التي تتعامل بها مع الشمال كعدو، ثم إبلاغ الشمال بهذا القرار الاستراتيجي.