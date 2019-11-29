تكثيف إنتاج خمس منتجات غذائية حتى عام 2030

Photo : Getty Images Bank

في ظل زيادة وتيرة النمو في سوق المنتجات الغذائية، قررت الحكومة الكورية تكثيف إنتاج 5 منتجات غذائية واعدة ، بما فيها منتجات خاصة بصنف معين ومنتجات جاهزة وسهلة.ويذكر أن الصناعة الغذائية المحلية التي بلغت قيمتها 90 تريليون وون في عام 2017 ، تشهد نموا مطردا كل سنة. كما بلغ عدد العاملين في ذلك القطاع 340 ألف عامل، ليمثل نسبة 8.4 % من إجمالي الصناعات التحويلية مما يشير إلى فرص العمل الكثيرة التي يوفرها القطاع.وفي هذا السياق قررت الحكومة اختيار وتنمية المنتجات المناسبة والخاصة والجاهزة والمتخصصة في الصادرات ضمن الصناعات الغذائية الواعدة الخمس.وستقوم الحكومة في مرحلة أولى بتعزيز دعم سوق المنتجات الغذائية المناسبة، بما فيها المنتجات الصديقة لكبار المسنين والنباتيين والمنتجات الغذائية الخاصة بالحيوانات المدللة.كما ستسمح ببيع المنتجات المساعدة على تعزيز الصحة علاوة على دعم الحصول على التقنيات الأصلية التي تهدف إلى رفع جودة المنتجات الجاهزة والسهلة التي تحظى بشعبية في الوقت الراهن.كما ستعمل على تنمية المنتجات الغذائية الصديقة للبيئة، من خلال تحسين نظام المصادقة وتخفيف نظام الإشارات من جهة، وتحسين طرق البيع من أجل تنويع أسواق الصادرات من المنتجات الغذائية من جهة أخرى.وصرحت الحكومة بنيتها زيادة السوق من خلال تنمية المنتجات الغذائية الواعدة الخمس ليصل حجمها إلى 24 تريليون وون بحلول عام 2030.ومن المتوقع أن تشهد صناعة المنتجات الغذائية المحلية دفعا كبيرا من خلال زيادة فرص العمل من حوالي 50 ألف فرصة في العام الماضي إلى نحو 110 آلاف فرصة إذا سارت الأمور وفق النسق المطلوب.