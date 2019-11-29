كوريا الشمالية تحذر من استخدام القوة ضد الولايات المتحدة إذا تعرضت لهجوم

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حذرت كوريا الشمالية أمس الأربعاء من أنها ستتخذ "إجراءات مقابلة فورية على أي مستوى"، إذا قررت الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية ضدها.وجاء هذا التحذير بعد يوم واحد من إشارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في لندن في قمة الناتو إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إذا لزم الأمر.وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية انتقد "باك جونغ تشون" رئيس الأركان في الجيش الشعبي الكوري تصريحات ترامب، وقال إن استخدام القوة المسلحة ضد كوريا الشمالية سيكون "أمرًا فظيعًا" بالنسبة إلى الولايات المتحدة.وقال إن أي إنسان يمكنه أن "يتخيل" ما الإجراء الذي ستتخذه بيونغ يانغ إذا قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد الشمال، مضيفًا أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي لديها قوة عسكرية.وقال إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم" شعر "بالاستياء" من تصريحات "ترامب" الأخيرة، وأصر على أن الشيء الوحيد الذي يمنع من حدوث نزاع مادي بين البلدين هو العلاقة الوثيقة بين زعيميهما.