الحزب الحاكم يطرح قوانين المسار السريع اليوم الاثنين

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من المنتظر أن يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم، وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة، ومجموعة من نواب البرلمان الذين يستعدون لإطلاق حزب جديد، إلى إقرار ميزانية العام القادم وقوانين الإصلاح على المسار السريع، المثيرة للجدل، اليوم الاثنين.وقد توصل قادة الحزب الديمقراطي، وحزب "الإصلاح المستقبلي"، وحزب "العدالة"، وحزب "الديمقراطية والسلام"، وكذلك رئيس لجنة التحضير لإطلاق الحزب الجديد، إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد ظهر أمس الأحد، في اجتماع عقدوه في مقر البرلمان.ويذكر أن حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي يرفض بشدة اعتماد القوانين على المسار السريع، كما رفض المشاركة في ذلك الاجتماع.وصرح النائب عن الحزب الديمقراطي "يونغ تشون سوك" بأنه سيتم تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان خلال الجلسة العامة التي ستعقد بعد ظهر اليوم الاثنين، وسوف يتم التصويت عليها بالترتيب التالي: مشروع الميزانية الوطنية للعام القادم، ومشروع قانون إصلاح الانتخابات، ومشروع قانون إصلاح القضاء، وثلاثة مشروعات قوانين تستهدف تعليم الأطفال في سن رياض الأطفال.وتعتزم الأطراف الخمسة تقديم اقتراح موحد حول ميزانية العام القادم وقوانين الإصلاح على المسار السريع قبل افتتاح الجلسة البرلمانية العامة في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين.