ترامب يقول إن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية عن كثب

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة تراقب أنشطة النظام الحاكم في كوريا الشمالية عن كثب، وقال إنه سيصاب بـ"خيبة أمل" إذا كان هناك شيء "قيد التنفيذ" في كوريا الشمالية.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، أدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الاثنين خلال اجتماع مع حكام الولايات الأمريكية، عُقد في مقر الرئاسة، "البيت الأبيض".وأوضح التقرير أن "ترامب" قال إنه سيصاب بخيبة أمل إذا كانت بيونغ يانغ تدبر أمرا ما، ولكن إذا كان ذلك يحدث بالفعل، فإن الولايات المتحدة سوف تفعل ما ينبغي فعله، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية عن كثب.وتأتي هذه التصريحات بعد أن قالت كوريا الشمالية إنها أجرت مؤخرًا اختباريْن في منشأتها الرئيسية لإطلاق الصواريخ الفضائية، مما زاد من مستوى التوتر خاصة قبل الموعد النهائي الذي حددته بيونغ يانغ لواشنطن من أجل تغيير موقفها في محادثات نزع السلاح النووي.وقد عرض المبعوث النووي الأمريكي "ستيفن بيغون"، الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا، أن يلتقي بمسؤولين كوريين شماليين في أثناء وجوده في شبه الجزيرة الكورية.