ترامب وآبيه يناقشان قضايا كوريا الشمالية في مكالمة هاتفية

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تحدث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، أول من أمس السبت، للتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.وقالت الرئاسة الأمريكية في البيت الأبيض، إن "ترامب" و"آبيه" ناقشا قضايا متنوعة، بما في ذلك التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران، وقضايا التجارة.وأضاف البيت الأبيض أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصال الوثيق والتنسيق بينهما، خاصة في ضوء التصريحات التي صدرت مؤخراً وتضمنت تهديدات من قبل كوريا الشمالية.ويذكر أنه من النادر أن تصف إدارة ترامب تصريحات كوريا الشمالية بأنها "تهديدات".وقد أجرى "ترامب" مكالمة هاتفية في اليوم السابق مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لمناقشة الاتفاق التجاري الأخير بين البلدين، إلى جانب قضايا كوريا الشمالية.