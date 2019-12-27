سيول وواشنطن تستأنفان المحادثات رفيعة المستوى هذا الأسبوع

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من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، لمناقشة القضايا المعلقة بين الحليفين.وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس بأن نائب وزيرة الخارجية "كيم كون" سوف يجتمع مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق آسيا "ديفيد ستيلويل" في واشنطن اليوم الجمعة.ومن المتوقع أن يناقش المسؤولان مفاوضات تكاليف الدفاع إلى جانب أمور أخرى.ويقال إن سيول تضغط من أجل زيارة وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" للولايات المتحدة هذا الشهر، لإجراء محادثات مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو".ومن المرجح أيضًا أن يجتمع "لي دو هون" كبير المبعوثين النوويين لسيول مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" هذا الشهر، لمناقشة سبل استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.