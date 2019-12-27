وزيرة الخارجية تتوقع استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

أعربت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" عن اعتقادها بأن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سيتم استئنافها، وبأن هناك دورا يمكن لكوريا الجنوبية أن تلعبه كطرف رئيسي في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأضافت الوزيرة "كانغ" في تصريح أدلت به للصحفيين أمس الخميس أن حكومة سيول ستستمر في الحوار مع واشنطن وبيونغ يانغ.كما أعربت عن اعتقادها بأنه من الصعب استئناف المفاوضات بين الشمال والولايات المتحدة في غياب أي دور لكوريا الجنوبية.وأكدت على أهمية التعاون بين سيول وواشنطن على مختلف المستويات، وعلى ضرورة المشاورات والحوار مع كل من الصين واليابان وروسيا لتحقيق استئناف المفاوضات النووية.وكانت الوزيرة "كانغ" قد قالت في كلمة ألقتها في حفل أقيم بمناسبة العام الجديد إن الوزارة ستبذل كل جهدها للقضاء على حالة المواجهة وإحراز السلام الحقيقي في شبه الجزيرة الكورية.كما أكدت على ضرورة تعزيز علاقة التحالف مع الولايات المتحدة وتنمية العلاقات مع الدول المحيطة بشبه الجزيرة الكورية ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق السلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل أيضا في شمال شرق آسيا والعالم أجمع.